أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي تشيلي وبوليفيا في سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وشهدت القائمة مفاجآت كبيرة، أبرزها غياب رباعي ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيدير ميليتاو، وإندريك. وجاء استبعاد فينيسيوس بهدف منحه راحة، فيما لم يكشف أنشيلوتي عن أسباب استبعاد الثلاثي الآخر.

قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا:

حراسة المرمى: أليسون باكير (ليفربول) – بينتو ماتيوس (النصر السعودي) – هيوغو سوزا (كورينثيانز).

خط الدفاع: ويسلي (روما) – فاندرسون (موناكو) – أليكس ساندرو (فلامنغو) – كايو هنريكي (موناكو) – دوغلاس سانتوس (زينيت) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – غابرييل ماغالهايس (آرسنال) – أليكساندرو (ليل) – فابريسيو برونو (كروزيرو).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – برونو غيماريش وجويلينتون (نيوكاسل) – لوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) – غابرييل مارتينلي (آرسنال) – كايو جورجي (كروزيرو) – لويز هنريكي (بوتافوغو) – ماثيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام) – جواو بيدرو (تشيلسي).

ويخوض منتخب البرازيل المباراتين بعدما ضمن رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يتيح لأنشيلوتي فرصة لاختبار وجوه جديدة ومنح بعض اللاعبين الراحة قبل الاستحقاقات المقبلة.