الزمالك يتمسك بحلم أرض أكتوبر.. خطوات قانونية جديدة وتظلم رسمي

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن آخر مستجدات أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات جديدة للدفاع عن حق القلعة البيضاء في هذه القضية.

وقال شعيب في تصريحات تلفزيونية إن أرض أكتوبر تمثل "حلمًا تاريخيًا" لجماهير الزمالك وإدارته، مشيرًا إلى أن النادي قدّم مذكرة رسمية شاملة تتضمن جميع المستندات التي تثبت أحقية الزمالك في الأرض.

وأضاف أن الزمالك لم يرتكب أي مخالفة في هذا الملف، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت النادي موافقة على إضافة أنشطة مساعدة ضمن المشروع الرياضي، مقابل رسوم تم سدادها بالفعل بقيمة 40 مليون جنيه.

وتابع المستشار القانوني أن النادي تقدّم بتظلم رسمي مدعوم بالمستندات لإثبات موقفه، وسيواصل تحركاته القانونية عبر تقديم تظلمات أخرى حتى استعادة الحق.

وختم حديثه برسالة تأكيد قائلاً: "هذا حلم الزمالك ولن نتخلى عنه، واثقون أن القيادة السياسية ستنصف النادي وتعيد له حقه المشروع".