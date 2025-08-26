من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد

شهدت محافظة الإسماعيلية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حادث اشتعال الحريق داخل المبني الإداري بالمستشفي، والذي أسفر عن إصابة 25 شخصا بحالات اختناق.



من جانبها صرحت مصادر رسمية، إنه وفقا للتحقيقات الأولي، فإن سبب الحريق هو نشوب ماس كهربائي بسبب الضغط العالي في أحدي المكيفات بالمكتب الرئيسي بالدور الارضي بالمبني.

أسفر الحادث، عن إصابة 25 من العاملين والادارين بحالات اختناق ، تم نقل 17 مصاب إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، تم اسعافهم وخروجهم بعد استقرار حالتهم، ظهر اليوم، وإسعاف الآخرون داخل المستشفي الجامعي.

وعن الخسائر المادية، أوضحت المصادر اشتعال الحريق في المحتويات الكاملة داخل مكتب المدير التنفيذي الدكتور أحمد أنور.

وتباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها بشأن الحادث، في حين انتظمت الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي الجامعي دون توقف.