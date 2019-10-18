بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

شارك الفنان محمد سامى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو له برفقة زوجته مى عمر خلال تواجدهما فى اليونان.



وظهرت مي عمر فى الفيديو بإطلالة مستوحاة من الأزياء اليونانية، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج الفاتح تميز بحزام حول منطقة الخصر باللون الذهبى، فيما ارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها.



ونالت إطلالة مى عمر إعجاب جمهورها، فاعتاد متابعيها على ظهورها بإطلالات أنيقة وجذابة، وبالأخص عند ارتدائها فساتين سهرة تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.



وتعتمد مى عمر على الفساتين التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتمنحها إطلالة أنيقة وجذابة، كما تحرص على التنوع بين التصميمات المختلفة.



