Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
مى عمر وزوجها
مى عمر وزوجها
Advertisements
هاجر هانئ
شارك الفنان محمد سامى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو له برفقة زوجته مى عمر خلال تواجدهما فى اليونان.

وظهرت مي عمر فى الفيديو بإطلالة مستوحاة من الأزياء اليونانية، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج الفاتح تميز بحزام حول منطقة الخصر باللون الذهبى، فيما ارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها.

ونالت إطلالة مى عمر إعجاب جمهورها، فاعتاد متابعيها على ظهورها بإطلالات أنيقة وجذابة، وبالأخص عند ارتدائها فساتين سهرة تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.

وتعتمد مى عمر على الفساتين التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتمنحها إطلالة أنيقة وجذابة، كما تحرص على التنوع بين التصميمات المختلفة.

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

بـ جيب قصير جدا.. مي عمر فى إطلالة كاجول بـ مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

بالاوف شولدرز.. مي عمر بإطلالة ناعمة في عيد ميلادها مع زوجها

بفستان أسود أنيق .. بلقيس تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

ترشيحاتنا

رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح .. مصطفى يونس يكشف عن رأيه في فايلر

قطع المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية اليوم .. تعرف عليها

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

القاهرة تواصل تحركاتها الدولية فى أزمة سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند

بالريش الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة في إيطاليا