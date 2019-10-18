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منوعات

بعد ساعات.. انطلاق أول رحلة نسائية في مهمة بـ الفضاء

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
رائدتي الفضاء كريستينا
رائدتي الفضاء كريستينا كوتش، وجيسيكا مائير
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أماني إبراهيم
تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق أول رحلة فضائية للسيدات فقط، اليوم الجمعة - بعد أن ألغتها في وقت سابق من هذا العام لعدم توافر بدلتان فضائيتان بالحجم المناسب لرواد فضاء رجال.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فمن المقرر أن يغامر في هذه الرحالة رائدتي الفضاء كريستينا كوتش، وجيسيكا مائير، وتتلخص مهمتهم في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية لاستبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي من المحطة.

وتعد هذه الرحلة رقم 221 لمحطة الفضاء الدولية منذ بدء إطلاق رحلات سير في الفضاء في عام 1998.

ويذكر أن في وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن يقوم بهذه الرحلة السيدة كوخ ورائد الفضاء آن ماكلين، ولكن تم إلغائها بعدما أعلنت ناسا عن عدم امتلاكها لبدلة فضاء متاحة بحجم السيدة ماكلين، وانتهت مهمته في الفضاء خلال هذا الصيف وعاد إلى الأرض.

وخلال الشهر الماضي سبتمبر، وصلت السيدة مائير إلى محطة الفضاء الدولية، وانضمت إلى السيدة كوش باعتبارها المرأة الأخرى الوحيدة بالمحطة، وبعدها أعلنت ناسا عن قيام السيدتين بهذه المهمة.
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