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رياضة

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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محمد السعيد
علق عدلي القيعي مشتشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على اهتمام مانشستر يونايتد بضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت صحيقة "برنجهام" ميل البريطانية، أكدت،أمس، الخميس، أن مانشستر يونياتد يستهدف ضم محمد الشناوي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

وقال عدلي القعي في تصريحات تليفزيونية:" إصابة دي خيا سبب اهتمام مانشستر يونايتد بضم الشناوي، ولكن مع عودته من الإصابة، سيصبح هو الحارس الأساسي، إلا إذا تألق الشناوي".

ووجه القعي رسالة للشناوي قائلا:" لا تدع أحدا يلعب في رأسك، إذا أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد معك".

واختتم:" كل حراس الأهلي على مدار التاريخ كانوا مؤهلون للاحتراف في أوروبا، سواء، إكرامي أو ثابت البطل أو شوبير أو الحضري".
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