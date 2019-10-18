بومبيو يصل إسرائيل لبحث تطورات الملف السوري مع نتنياهو

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.



وذكر بومبيو الذي وصل مطار بن جوريون في تل أبيب؛ حيث كان في استقباله السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية ديفيد فريدمان.



وذكر على حسابه في «تويتر»: «من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا».



وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيبحث صباح اليوم الجمعة مع نتنياهو «التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة».



ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج.