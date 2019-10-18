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أخبار العالم

بومبيو يصل إسرائيل لبحث تطورات الملف السوري مع نتنياهو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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سمر صالح
وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

وذكر بومبيو الذي وصل مطار بن جوريون في تل أبيب؛ حيث كان في استقباله السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية ديفيد فريدمان.

وذكر على حسابه في «تويتر»: «من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا».

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيبحث صباح اليوم الجمعة مع نتنياهو «التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة».

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج.
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