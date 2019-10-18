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رياضة

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
كشف إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد عن كواليس القرار الذي سيتخذه اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بشأن موعد المباراة بين الاهلي والزمالك الجديد .

وأكمل الكومي في برنامجه ملعب البلد المذاع عبر فضائية صدي البلد : اتفق معنا عمرو الجنايني رئيس اللجنة علي بداية ونهاية الدوري سيكون في وقت محدد بالساعة والدقيقة وكنا نرى أنه سيجعل بطولة الدوري تسير بشكل منظم مثل الدوريات العالمية .

وأوضح : سيكون هناك اجتماع يوم السبت المقبل في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتجاه لمرور الأزمة بعد لعب الزمالك المباراة الافريقية ويواجه الأهلي قبل نهاية الشهر الجاري .

واختتم الكومي : الأهلي لم يلعب منذ 18 يوما وبعدها شهر كامل لخوض المنتخب مباراتين أمام كينيا وجزر القمر وبالتالي سيلعب مباراة القمة قبل نهاية أكتوبر الجاري .

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