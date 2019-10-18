كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

كشف إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد عن كواليس القرار الذي سيتخذه اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بشأن موعد المباراة بين الاهلي والزمالك الجديد .



وأكمل الكومي في برنامجه ملعب البلد المذاع عبر فضائية صدي البلد : اتفق معنا عمرو الجنايني رئيس اللجنة علي بداية ونهاية الدوري سيكون في وقت محدد بالساعة والدقيقة وكنا نرى أنه سيجعل بطولة الدوري تسير بشكل منظم مثل الدوريات العالمية .



وأوضح : سيكون هناك اجتماع يوم السبت المقبل في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتجاه لمرور الأزمة بعد لعب الزمالك المباراة الافريقية ويواجه الأهلي قبل نهاية الشهر الجاري .



واختتم الكومي : الأهلي لم يلعب منذ 18 يوما وبعدها شهر كامل لخوض المنتخب مباراتين أمام كينيا وجزر القمر وبالتالي سيلعب مباراة القمة قبل نهاية أكتوبر الجاري .



