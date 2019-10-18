لحظة سقوط فنانة شهيرة من المسرح.. صور

تعرضت النجمة العالمية ليدى جاجا، لموقف محرج، على خشبة المسرح، خلال إحياء حفلها الغنائي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، سقطت ليدى جاجا، من خشبة المسرح، أثناء رقصها مع أحد المعجبين، الذي اختل توازنه بعد وصوله لحافة المسرح بطريقة خاطئة، ما أدى إلى سقوطه وسقوطها.



وأصيبت ليدى جاجا، بكدمات وضيق فور سقوطها، ولم تشر إلى هذا الحادث على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن تداول عدد من رواد "تويتر" الحادث.



ويعتبر حفل ليدي جاجا، في لاس فيجاس، هو الأول، بعد عودتها لإحياء الحفلات منذ يونيو الماضي.