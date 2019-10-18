عشت فيها فترة من حياتى .. درة توجه رسالة إلى ثوار لبنان

وجهت الفنانة درة رسالة الى الشعب اللبناني على خلفية التظاهرات التى تشهدها الشوارع عقب الحرائق التى ضربت ارجاء فى لبنان وكذا فرض رسوم على مكالمات الانترنت.



ونشرت درة صورا لـ«علم لبنان» عبر حسابها الشخصى على «انستجرام» معلقة : "لبنان البلد الّلي عشت فيه فيه فترة من حياتي وكان جزء من دراستي فيه وأحبه من قلبي. ودائما كان اللبنانيون ينتفضون للحق والكرامة. الله يحفظ لبنان وشعبه ويرجع أجمل وأفضل #godblessleban " .



أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.



وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.

