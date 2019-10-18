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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتوجه إلى سيناء لمتابعة التجهيزات الجارية لتطبيق التأمين الصحي الجديد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:06 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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عبدالصمد ماهر
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، إلي محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأشار مجاهد إلي أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات وحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، حيث من المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة بمستشفي الطور للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.
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