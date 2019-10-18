مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 18-10-2019 والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباريات اليوم الجمعة، من الدوري المصري الممتاز والتي تشهد مباريات هامة حيث تقام مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة على استاد الإسكندرية ومباراة الإسماعيلى وحرس الحدود على استاد الإسماعيلية.





وينشر لكم صدى البلد مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها:.









مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة









تقام مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة على استاد الإسكندرية فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فيما خسر وادى دجلة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاءين وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم هدف واحد فيما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.





ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ إنطلاق الموسم محذرًا من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه على الجانب الأخر يسعى اليوناني دونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز في المسابقة .









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مباراة الاسماعيلى وحرس الحدود









تقام مباراة الاسماعيلى وحرس الحدود على استاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .





ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.





وحذر الصربي ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود مشددًا على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما طالب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود للاعبيه بإنهاء نغمة التعادلات وحصد النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم .







