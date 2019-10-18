مدير الطيران المدني بلبنان: الملاحة الجوية منتظمة ومطار بيروت آمن تماما

أكد المدير العام للطيران المدني في لبنان المهندس محمد شهاب الدين، أن حركة الملاحة الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن المطار ومحيطه مؤمنان بصورة كاملة.



وقال مدير عام الطيران المدني اللبناني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، سواء فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، تسير بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة ودون أي مشاكل من أي نوع، وإن التظاهرات التي تشهدها البلاد لم تؤثر على عمل المطار وحركة الطيران.



وأضاف أن المطار مؤمن بالكامل، وكذلك فإن محيط المطار آمن تماما، وأن كافة الاستعدادات الأمنية والفنية قد تم اتخاذها بالفعل، ولا توجد أي مخاوف من أي نوع على المطار.



ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه المسافرين والمغادرين، تتمثل في الطرق المقطوعة خارج المطار والمؤدية إليه، والتي تحول في بعض الأحيان دون وصولهم في مواعيد إقلاع رحلاتهم، كما أن بعض المسافرين الذين يصلون إلى بيروت يجدون قدرا من الصعوبة في التنقل جراء قطع الطرق في الوقت الحالي، مشيرا إلى كافة المسافرين الذي يصلون إلى المطار في مواعيدهم المقررة، يلحقون بطائراتهم التي تقلع في مواعيدها المنتظمة المحددة.



يشار إلى أن معظم الطرق المؤدية إلى مطار بيروت تشهد انقطاعا شبه كلي من قبل تجمعات المتظاهرين، في حين تحاول قوى الأمن والجيش إقناعهم بفتح الطرق لتيسير حركة السير أمام المسافرين القادمين وكذلك المغادرين.