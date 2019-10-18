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منوعات

غضب بعد قيام شابين بالـ"تخميس" بالسيارة في السعودية.. والنتيجة صادمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:43 م
التخميس بالسيارة
التخميس بالسيارة "التفحيط"
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عزة عاطف
انتشرت مؤخرًا ظاهرة "التخميس" بالسيارات أو "الدرفت" أو ما يعرف بالـ"تفحيط" في السعودية، وهي إيقاف السيارة على عجلتين فقط والدوران بها، مما يصدر عنه صوت عال جدًا لفرامل السيارة وهي تتشبث بالأرض لكي تتوازن السيارة.

لكن هذه المرة لم يحالف الحظ شابان حاولا فعل تلك العادة الشهيرة بين الشباب، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابين داخل سيارة في منتزه الحضاري بمحافظة رابغ بين جدة وينبع.

يتوافد على المنتزه العائلات والأطفال للتنزه واللعب لكن ما فعله الشابان شكل خطرًا ليس عليهما فقط بل على كل من كان حولهما في المنتزه، حيث انقلبت السيارة رأسًا على عقب خلال دورانها وكادت أن تودي بحياتهما في كارثة، لولا أن قفز السائق خارج السيارة بسرعة بعد انقلابها.

وأثار مقطع الفيديو غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغردون بأن تلك الظاهرة أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع وطالبوا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات ضد تلك الأفعال الطائشة.
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