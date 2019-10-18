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أخبار العالم

ماكرون على خطى ترامب.. تهمة الحماقة تطارد أردوغان مجددا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:51 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفه التدخل التركي في سوريا بالحماقة، مؤكدًا أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم داعش من جديد.

وأضاف ماكرون أنه يعتبر ما حدث خلال الأيام الأخيرة في سوريا خطأ جسيما من حلف الأطلسي والغرب.

وتابع ماكرون أن "الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا وعلينا إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك. لم يعد بوسع أوروبا أن تظل شريكا صغيرا في الشرق الأوسط".

وحذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا، قائلًا "لا تكن أحمق"، وأنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".

ونشر البيت الأبيض، الرسالة التي أرسلها ترامب إلى أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، تزامنًا مع بدء العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري، وأضاف "ترامب"، "أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك".
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