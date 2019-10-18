موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، على ملعب أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة:



وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.



ليفربول ضد مانشستر يونايتد:



ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الغائب من 30 عاما، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة في البريميرليج هذا الموسم.



على الجانب الآخر يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية قفي الفترة الاخيرة، واحتلال الفريق مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد:



وتحوم الشكوك حول لحاق النجم المصري محمد صلاح بمباراة مانشستر يونايتد، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل مع ليفربول، خلال مواجهة ليستر سيتي الأخيرة في البرييمرليج.



وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لـ مباراة مانشستر يونايتد: "جاهزية صلاح وأليسون وماتيب؟ لا شيء مؤكد حتى الآن، مازال لدينا حصتين تدريبتين، ثم نقرر بعدها موقف الثلاثي من المشاركة".



ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.