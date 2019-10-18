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أخبار البلد

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية في المحافظات عن العنف الأسري.. غدا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:18 م
الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية شاملة، غدًا السبت؛ لمناهضة العنف الأسري بعنوان "معا ضد العنف الأسري"، بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية والاتصال المباشر مع الناس والمساهمة بشكل كبير في حل المشكلات ونشر السلم المجتمعي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتورنظير محمد عياد إن الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على الأسرة المصرية، باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة في توقيت تعاني فيه الأسرة بعضًا من المشكلات والعقبات.

وأضاف عياد في بيان له، أن قضية العنف الأسري من أخطر القضايا والمشكلات المجتمعية التي تهدد الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الأسرة المثالية هي التي تبنى على العلم والمعرفة، والتي تبنى على أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش بين أفرادها.

وأكد الأمين العام أن الإسلام اهتم بحسن تربية الأبناء، وركز على مسئولية الأبوين تجاه أبنائهم، وضرورة حسن الرعاية لهم من خلال المسؤولية التامة في الإنفاق والكفاية، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم، وليس العنف.

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات أن برنامج عمل الحملة يشمل كيفية معالجة قضية العنف الأسري من خلال عدة إرشادات دينية ونفسية وتربوية، حيث يشارك في هذه الحملة بجانب الوعاظ واعظات الأزهر الشريف في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، من خلال التواصل الفعال مع الأسر وخاصة من الجانب النسائي لتوعيتهم بخطر العنف الأسري وأهمية تجنب كل الطرق التي تؤدي إلى ذلك.

وأكد الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة تأتي استكمالا لاستراتيجية المجمع في التوعية المستمرة وجهوده المكثفة للمواجهة الشاملة للمشكلات المجتمعية المتجددة، وذلك لتوجيه الناس نحو السلام النفسي والمجتمعي والتركيز على البناء والبعد عن كل مظاهر العنف.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة إلكترونيًا أيضا بالتوازي مع اللقاءات المباشرة من خلال نشر رسائل التوعية بمحاور الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع باللغتين العربية والإنجليزية.
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