الرئيس التونسي المؤقت يستعرض استعدادات مجلس النواب لعقد جلسة أداء اليمين الدستورية

استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، مع رئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة عبد الفتاح مورو، آخر استعدادات المجلس لعقد الجلسة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل.



جاء ذلك خلال استقبال الناصر لرئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة اليوم /الجمعة/، في قصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.



يشار إلى أن الرئيس المنتخب قد فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين.