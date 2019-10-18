الجيش السوري يدخل قرى جديدة في الريف الغربي بمحافظة الحسكة

دخل الجيش السوري، اليوم الجمعة قرى جديدة في الريف الغربي لتل تمر غرب محافظة الحسكة من بينها قريتا (السلماس وأم الخير).



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الجيش السوري دخل لأول مره قرى جديدة في الريف الغربي، ولفتت إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الاحتلال التركي ومجموعات (قسد) في قرى (أم عشبة و تل عطاش) بريف رأس العين.



وأوضحت أن قوات الاحتلال التركي نصبت حواجز في قرية (كاجو) بريف رأس العين وحصنّتها بالآليات الهندسية.

