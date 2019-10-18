مجلس إنبي يجتمع بـ حلمي طولان وجهازه الجديد.. ويشكر علي ماهر

حرص مجلس إدارة نادي انبي برئاسة زكريا السيد، على حضور أول مران للفريق الاول تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة حلمي طولان الذي تولي المهمة الفنية خلفًا لـ على ماهر الذي أستقال من منصبه على خلفية خسارة الفريق البترولي أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.



وعقد مجلس إدارة إنبي جلسة مع الجهاز الجديد تم خلالها الترحيب بهم ومطالبة اللاعبين بالتركيز واغلاق صفحة الماضي والعمل بجد وإجتهاد للعودة للانتصارات.



وتم توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة علي ماهر الذي لم يحالفه التوفيق وتقدم باستقالته من منصبه ليلة أمس.



حضر الإجتماع المحاسب زكريا السيد رئيس النادي ونائبه مصطفي الامير والدكتور شريف ابو الغيط عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التسويق وعضو لجنة الكرة وعصام زيدان عضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي البترولي والكابتن عبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادي .



وتعهد اللاعبين خلال الاجتماع مع المسؤلين على بذل أقصى جهد وتحقيق هدف الإدارة بالتواجد ضمن فرق المقدمة والابتعاد مبكرًا عن منطقة الخطر.