Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجلس إنبي يجتمع بـ حلمي طولان وجهازه الجديد.. ويشكر علي ماهر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
حرص مجلس إدارة نادي انبي برئاسة زكريا السيد، على حضور أول مران للفريق الاول تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة حلمي طولان الذي تولي المهمة الفنية خلفًا لـ على ماهر الذي أستقال من منصبه على خلفية خسارة الفريق البترولي أمس أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وعقد مجلس إدارة إنبي جلسة مع الجهاز الجديد تم خلالها الترحيب بهم ومطالبة اللاعبين بالتركيز واغلاق صفحة الماضي والعمل بجد وإجتهاد للعودة للانتصارات.

وتم توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة علي ماهر الذي لم يحالفه التوفيق وتقدم باستقالته من منصبه ليلة أمس.

حضر الإجتماع المحاسب زكريا السيد رئيس النادي ونائبه مصطفي الامير والدكتور شريف ابو الغيط عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التسويق وعضو لجنة الكرة وعصام زيدان عضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي البترولي والكابتن عبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادي .

وتعهد اللاعبين خلال الاجتماع مع المسؤلين على بذل أقصى جهد وتحقيق هدف الإدارة بالتواجد ضمن فرق المقدمة والابتعاد مبكرًا عن منطقة الخطر.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

بفستان شبه عارٍ.. إطلالة مثيرة لـ جينفر لوبيز والمصمم عربي

لبنان ينتفض| لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة النور..فيديو

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

37 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها لدوام النعم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير