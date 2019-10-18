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محافظات

شركة المياه تزف بشرى لأهالي البحر الأحمر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:36 م
محطة مياه
محطة مياه
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إبراهيم جادالله
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عداية سعة 800 مم تمر أسفل السكة الحديد بمنطقة كوبرى المعنا بمحافظة قنا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر اليوم الجمعة الانتهاء من تنفيذ العداية وأعمال الاحلال والتجديد الخاصة بالخط بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم تم تعديل مسار الخط وزيادة سعته واستبدال الأجزاء المتهالكة من الخط القديم بخطوط جديدة زهر مرن،وذلك لضمان جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وكانت الشركة قد قامت بالتنسيق مع محافظة قنا لدراسة احلال وتجديد الخط وزيادة سعته بالإضافة إلي اعتماد المسار الجديد للخط.

ومن جانبه قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن فرق التشغيل والصيانه كانت تواصل عملها طوال 24 ساعه بنظام النوبتجيات للإنتهاء من تنفيذ العداية وإحلال وتجديد الخط لتحسين كميات المياه الواردة لمحافظة البحر الأحمر من خط مياه قنا.
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