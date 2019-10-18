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رياضة

الدوري المصري.. الاتحاد يتعادل مع وادي دجلة في شوط أول مثير

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:35 م
خالد قمر مهاجم الإتحاد
خالد قمر مهاجم الإتحاد السكندري
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الإتحاد السكندري ووادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وافتتح مروان حمدي التسجيل للإتحاد السكندري في الدقيقة 16 قبل أن يعادل خالد قمر النتيجة للفريق السكندري في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويحتل نادي وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل الإتحاد المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
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