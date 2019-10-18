أبوان من الجحيم .. قتلا رضيعهما وألقيا بجثته في بئر وهو محبوس داخل صندوق

اتهم أب وأم لطفل يبلغ من العمر 4 أشهر بالقتل بعد أن عثر على رضيعهما مقتولًا في قاع بئر موضوعًا داخل صناديق المغلق، علاوة على وجود جرعات من المخدرات في دمه.



تم العثور على الطفل ديلان جروفز، في قاع بئر بطول 30 قدمًا في يونيو الماضي بمدينة أوتواي بولاية أوهايو الأمريكية، وبفحص جثة الرضيع من قبل الطب الشرعي تبين أنه كان يعاني من كسور في الجمجمة والساق اليسرى والذراع الأيسر، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".



وأفادت تحريات الشرطة أن الطفل كان جسمه ملفوفًا في أكياس بلاستيكية وبطانيات وحبس داخل صندوقين للحليب مربوطين بسلسلة من الأقفال والروابط البريدية والأسلاك المعدنية.



وبتشريح جسد الرضيع من قبل الطبيب الشرعي، تم العثور على مادة الميثامفيتامين والأمفيتامين المخدرة في الكبد الطفل.



ألقي القبض على والد الطفل ولكن بعد أن حصن نفسه داخل منزله، في مواجهة دامت لمدة 6 ساعات ليتم اعتقاله بعدها.



وأقر والداه، دانيال وجيسيكا جروفز، 41 و39 عاما، بأنهما غير مذنبين بالقتل المشدد والقتل والاختطاف وتعريض طفلهم للخطر، والتلاعب بالأدلة، الانتهاكات الجسيمة للجثة والاعتداء الجنائي.

