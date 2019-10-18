Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الضغوط تتعاظم .. فان دايك يتحدث عن المنافسة على لقب الدوري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:58 م
فان دايك
فان دايك
Advertisements
أحمد هاني
تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عن المنافسة مع مانشستر سيتي علي لقب الدوري الإنجليزي بعد الصراع الشرس الذي حدث الموسم الماضي وأسفر عن فوز السيتيزينز في نهاية المطاف بلقب "البريميرليج".

وقال فان دايك خلال حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أن لدينا ما نخسره. مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به. من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك".

وأضاف خلال حواره: "الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام. يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه. لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها".

وتحدث عن إمكانية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قائلًا: "هناك الكثير من المباريات المتبقية ولا يمكن التفكير الآن في الفوز باللقب. هذا غير واقعي، لم نفعل ذلك ولن نفعل، ولكننا بالطبع في موقف أفضل، لا أشاهد مباريات مانشستر سيتي ولكن لدي أقارب وأصدقاء يشاهدون ويبعثون إليّ الرسائل، خاصة بعد هزيمتهم من ولفرهامبتون 2-0"

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

دوري أبطال أوروبا.. نجم دفاع ليفربول يغيب أمام سالزبورج بسبب الإصابة

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح

جاري نيفيل: فوز ليفربول بـ الدوري الإنجليزي يتوقف على لاعبين .. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

حكم الزواج بدون علم الأولى .. وهل يحق لها طلب الطلاق؟ .. فيديو

تعرف على حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في المدارس المصرية|شاهد

رشوان توفيق عن زوجته: بعيط وبزورها كل أسبوع

بفستان شبه عارٍ.. إطلالة مثيرة لـ جينفر لوبيز والمصمم عربي

الموت يفجع أحمد مكي

صدمة.. شطة: هذا النادي بديلا للزمالك في السوبر الإفريقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع حجر الأساس لمعسكر الشباب بشاطئ كليوباترا وافتتاح المبنى الإداري بمركز غوط رباح

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد