الضغوط تتعاظم .. فان دايك يتحدث عن المنافسة على لقب الدوري

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عن المنافسة مع مانشستر سيتي علي لقب الدوري الإنجليزي بعد الصراع الشرس الذي حدث الموسم الماضي وأسفر عن فوز السيتيزينز في نهاية المطاف بلقب "البريميرليج".



وقال فان دايك خلال حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أن لدينا ما نخسره. مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به. من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك".



وأضاف خلال حواره: "الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام. يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه. لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها".



وتحدث عن إمكانية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قائلًا: "هناك الكثير من المباريات المتبقية ولا يمكن التفكير الآن في الفوز باللقب. هذا غير واقعي، لم نفعل ذلك ولن نفعل، ولكننا بالطبع في موقف أفضل، لا أشاهد مباريات مانشستر سيتي ولكن لدي أقارب وأصدقاء يشاهدون ويبعثون إليّ الرسائل، خاصة بعد هزيمتهم من ولفرهامبتون 2-0"



ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.