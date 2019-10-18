رشوان توفيق يكشف علاقة وفاة زوجته برؤية للأموات.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، إنه يتمتع بالمزيد من الشفافية الروحية، حيث شعر باقتراب رحيل زوجته قبلها بمدة كبيرة، من خلال عدد من الإشارات الواضحة والأحلام، لافتا إلى أن تمسكه بالدين وكتاب الله سبب حصوله على تلك الشفافية.



ونوه "توفيق" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن أول تلك الإشارات كانت حلم بانطفاء اكبر مصابيح المنزل إضاءة، فضلا عن رؤية ابنه المتوفي في الحلم ووالد زوجته الذي وجده في الحلم منتظرا أسفل المنزل.



وأوضح أن وفاة ابنه منذ 19 عاما تمثل في علامات مشابهة لذلك بشكل كبير، وقد طمأنه حينها الفنان الراحل جمال إسماعيل، مؤكدا ان تلك العلامات هي مجرد تمهيد وتخفيف لوقع الصدمة عليه.