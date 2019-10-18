هاشتاج مليون سلامة يا خطيب يتصدر تويتر | شاهد



وطالب الجمهور الكابتن الخطيب بالحصول على الراحة التامة والإلتزام بتعليمات الاطباء في الفترة المقبلة لتفادي التدخل الجراحي وذلك بحسب ما أكده الاطباء.



وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب كشف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عن خضوع أسطورة الكرة المصرية لحقن الفقرات والجذور العصبية أمس الخميس في المستشفى الملكي بالاسكندرية.



نظم رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #مليون_سلامه_ياخطيب ، الذي سرعان ما تصدر التريند بعدما شهد مشاركة الآلاف من رواد الموقع للوقوف على تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.وعبر المشاركون في الهاشتاج عن خالص أمانيهم بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.