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مرأة

منتشرة في الأسواق.. تعرفي على طريقة عمل سلطة التونة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
سلطة التونة
سلطة التونة
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آلاء حسن
التونة من المعلبات المنتشرة في عالم المطبخ حيث يتم استخدامها في العديد من الوجبات والمقبلات سريعة التحضير، ونقدم لكم طريقة عمل سلطة التونة.

مكونات تحضير سلطة التونة:

علبة تونا
ضمة من بقدونس
فلفل رومي اخضر حسب الرغبة
بصلة صغيرة
زيتون حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من الخل
3 حبات طماطم

الخطوات:
_ قومي بإضافة علبة التونا ومن ثم قطعي كل الخضار قطعًا صغيرة.
_اخلطي الخضار جميعًا وأضيفي كمية مناسبة من الزّيتون، والليمون، والملح، والتونا.
_وقومي بتقليبها مع الملح والزّيت، وقدّميها باردة.
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