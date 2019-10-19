منتشرة في الأسواق.. تعرفي على طريقة عمل سلطة التونة

التونة من المعلبات المنتشرة في عالم المطبخ حيث يتم استخدامها في العديد من الوجبات والمقبلات سريعة التحضير، ونقدم لكم طريقة عمل سلطة التونة.



مكونات تحضير سلطة التونة:



علبة تونا

ضمة من بقدونس

فلفل رومي اخضر حسب الرغبة

بصلة صغيرة

زيتون حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخل

3 حبات طماطم



الخطوات:

_ قومي بإضافة علبة التونا ومن ثم قطعي كل الخضار قطعًا صغيرة.

_اخلطي الخضار جميعًا وأضيفي كمية مناسبة من الزّيتون، والليمون، والملح، والتونا.

_وقومي بتقليبها مع الملح والزّيت، وقدّميها باردة.