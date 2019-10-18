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رياضة

منتخب مصر في التصنيف الأول بقرعة أمم إفريقيا لكرة اليد بـ تونس

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:30 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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يسرى غازى
يشارك منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول فى قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها تونس٢٠٢٠ المقرر إجراء المراسم الخاصة بها غدا السبت فى تونس.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة ١٧ منتخبا على أن يتم تقسيمها إلى أربع مجموعات تضم ثلاث منها أربعة منتخبات وواحدة تضم خمسة منتخبات وذلك بناء على التصنيف الذي وضعه الاتحاد الأفريقي على النحو التالي:

التصنيف الأول: تونس - مصر - أنجولا - المغرب
التصنيف الثاني: الجزائر - الغابون - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية
التصنيف الثالث: الكونغو برازافيل - غينيا كوناكري - نيجيريا - كوت ديفوار
التصنيف الرابع: السنغال - كينيا - ليبيا - زامبيا - الرأس الأخضر.

ومن المنتظر أن يتم توزيع منتخبات التصنيف الرابع أولا على المجموعات ثم الثالث ثم الثاني، وبعدها يختار المدير الفني لمنتخب تونس المجموعة التي يرغب في التواجد بها ويختار المنتخب الذي سيواجهه في مباراة الافتتاح، قبل توزيع باقي منتخبات التصنيف الأول حسب القرعة.

ويتأهل بطل البطولة مباشرة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بينما يشارك الوصيف في الملحق المؤهل، ويتأهل أول سبعة منتخبات إلى بطولة العالم التي تستضيفها مصر ٢٠٢١ بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى ٣٢ منتخبا بدلا من ٢٤ منتخبا في البطولات السابقة.
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