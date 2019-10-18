مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة





تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا بسقوط طفلة من علو بعقار بدائرة القسم ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.



وتبين ان الطفلة ٦ اعوام كانت تلهو داخل شرفه منزلها واختل توازنها لتلقى مصرعها فور سقوطها من الطابق السادس بالعقار سكنها تم نقلها الى المستشفى الا انها فارقت الحياة.

لقيت طفلة فى عمر الزهور مصرعها ، اثر سقوطها من شرفه منزلها بحى المعصرة.