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حوادث

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:02 م
سقوط طفلة من الطابق
سقوط طفلة من الطابق السادس
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كتب محمد صبري
لقيت طفلة فى عمر الزهور مصرعها ، اثر سقوطها من شرفه منزلها بحى المعصرة.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا بسقوط طفلة من علو بعقار بدائرة القسم ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

وتبين ان الطفلة ٦ اعوام كانت تلهو داخل شرفه منزلها واختل توازنها لتلقى مصرعها فور سقوطها من الطابق السادس بالعقار سكنها تم نقلها الى المستشفى الا انها فارقت الحياة.
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