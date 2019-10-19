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مرأة

بعد اختيارها ضمن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم.. من هى المصرية فريدة عثمان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
فريدة عثمان
فريدة عثمان
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آلاء حسن
أصبح للمرأة المصرية دورا بارزا وقويت في عالمنا الحالي، وكان لفريدة عثمان دورًا مهمًا في تشجيع الفتيات حيث أصبحت مصدر إلهام لكثير من الشابات لدخول عالم التجربة والتحدي.

فلم تتردد فريدة عثمان في تحقيق أحلامها، بل كانت أول مصرية تحقق رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، نتيجة لعشقها السباحة منذ نعومة أظافرها. 

ولدت فريدة عثمان في مدينة إنديانابوليس، بالولايات المتحدة في يوم 18 يناير عام 1995، بالإضافة إلى إنخراطتها في هذه الرياضة منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

وفي عام 2006 ظهرت موهبة فريدة عثمان في السباحة ودخلت منافستها الأولى وهي مسابقة الـ50 والـ100 مترًا وحصلت على المركز الثاني في السباحة الحرة والفراشة، واجتازت خلالها 200 متر، وحصلت على كأس البطولة الرياضية كأفضل سبّاحة فى هذه المسابقة.

وفي عام 2016 حصلت فريدة عثمان على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسة بطولة الجامعات الأمريكية.

وفى عام 2019 الحالي اختارت شبكة «بي بي سي»، السمكة الذهبية فريدة عثمان، ضمن قائمة تضم أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم خلال عام 2019، بالإضافة إلى تتويجها بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي هذا العام. 

وتستعد فريدة عثمان لتحقيق طموحها بالمشاركة والفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
فريدة عثمان فريدة عثمان
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