بدأ منذ الاحتلال الإنجليزي .. كواليس اسم شعر حلمنتيشي ومؤسسه.. فيديو

قال الشاعر الدكتور مصطفى رجب، إن الشعر الحلمنتيشى قادر على إخراج ما فى داخل الإنسان من مشاعر، مشيرا إلى أن ظهور هذا النوع من الشعر على يد حسين شفيق المصرى وبيرم التونسى، كان لمناهضة الاحتلال البريطانى ومحاربة الفساد الأخلاقى والسلوكى.



وأضاف "رجب" في حواره مع الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية TeN أن الشاعر الكبير حسين شفيق المصرى، المعروف بفارس الحلمنتيشى، لم يكن يعرف معنى الكلمة حين أطلقها لكنها "جت معاه كده" على حد وصفه، لافتا إلى أن الشعر الحلمنتيشى يقوم فى الأساس على جعل العامية وكأنها فصحى، ما يعطى له طابع ساخر.



وأوضح الشاعر الدكتور مصطفى رجب، أنه بدأ كتابة الشعر منذ أن كان فى الصف الأول الإعدادى، وكان منذ الصغر يعشق كتابات طه حسين، موكدا أنه تأثر بكتب الأيام، وشوقى وحافظ، وكان لمدرسه فى تلك المرحلة العمرية الفضل فى حبه لطه حسين.