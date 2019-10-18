راندا البحيري تنضم لـ مسلسل الأخ الكبير



وبدأ مخرج المسلسل إسماعيل فاروق، في معاينة أماكن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتم التعاقد حتي الآن بجانب راندا، ورجب، مع كل من الممثله هبه مجدي،ومحمود حجازي، وهاجر أحمد، وعبير صبري، ومحمد عز.



يذكر أنه أحدث أعمال الفنانة راندا البحيري، الدرامية مسلسل"رسايل" للنجمة مي عز الدين، الذي عرض في موسم رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا.

تعاقدت الفنانة راندا البحيري، مع شركة"سينرجي" علي الإنضمام إلي مسلسل الأخ الكبير، لتشارك البطولة مع محمد رجب، حيث قام بترشيحها لتجسيد الدور مخرج العمل إسماعيل فاروق.وإنتهي مؤلف المسلسل أحمد عبد الفتاح، من كتابه 25 حلقة، حيث يواصل حاليا كتابة باقي حلقات المسلسل التي تكون 45 حلقة.