فستان أحمر محتشم.. بيونسيه تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة العالمية بيونسيه مجموعة صور جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت بيونسيه في إطلالة جديدة، حيث تألقت بفستان أحمر لامع محتشم، بأكمام طويلة ومجسم ليظهر قوامها بشكل أنيق.



واختارت بيونسيه تسريحة شعر مميزة حيث رفعت شعرها للأعلى وتركته منسدلا على كتفيها مع الأطراف المموجة .