بـ الأسود ومجموعة من الإكسسورات.. أمينة خليل تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصريةوظهرت بها أمينة خليل، ببلوزة باللون الأسود بدون أكمام ،وبنطال باللون الأسود ، ووضعت على الخصر حزام بالأحجار ملون الذى يبرز عن رشاقتهاوتركت أمينة خليل، شعرها الذهبى منسدلاً بين كتفيها، وأعتمدت فى إطلالتها على كثير من الأكسسوارات فأرتدت مجموعة من الأسوار بيديها باللون الذهبى، وعقد، وسلسلة ، وقرط صغير، وخاتم لليد باللون الذهبى لأبراز إطلالتها السوداءوأعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، ووضغت نظارة شمسية باللون الأسود تتناسب مع ملامحها الرقيقة، ووضعت أحمر شفاة باللون الروز اللامع