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مرأة

بـ الأسود ومجموعة من الإكسسورات.. أمينة خليل تشعل السوشيال ميديا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية

وظهرت بها أمينة خليل، ببلوزة باللون الأسود بدون أكمام ،وبنطال باللون الأسود ، ووضعت على الخصر حزام بالأحجار ملون الذى يبرز عن رشاقتها

وتركت أمينة خليل، شعرها الذهبى منسدلاً بين كتفيها، وأعتمدت فى إطلالتها على كثير من الأكسسوارات فأرتدت مجموعة من الأسوار بيديها باللون الذهبى، وعقد، وسلسلة ، وقرط صغير، وخاتم لليد باللون الذهبى لأبراز إطلالتها السوداء

وأعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، ووضغت نظارة شمسية باللون الأسود تتناسب مع ملامحها الرقيقة، ووضعت أحمر شفاة باللون الروز اللامع
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اعمل منشن لصاحبك اللي بيحب أمينة خليل 🖤☕. @aminakhalilicon 🌹🖤 _______________________________ ➡️ @aminakhalilstyles 👑 ➡️ @aminakhalilstyles ⭐ _______________________________________ HashTags : #aminakhalil #AminaKhalilicon #amina_khalil #AminaKhalilStyles #celebrityegypt #egyptcelebrity #امينة_خليل #موضة #ممثلة #جراند_اوتيل #البدلة #الخلية #لص_بغداد #طرف_تالت #الكنز #سكر_مر #ليالي_أوجيني #قابيل #لا_تطفئ_الشمس #امينه_خليل #نجوم_الشاشة #نجوم_عربية #نجوم_هوليود #نجوم_هوليوود #مهرجان_الجونة_السينمائي #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي #مهرجان_القاهرة_السينمائي

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