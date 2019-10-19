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رياضة

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
أعلن نادي الإعلاميين أن النادي الأهلي عرض التكفل بعلاج لاعب الفريق أحمد كمال "جيلبرتو" بعد تعرضه للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، لكنهم وجهوا لهم الشكر.

وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة.

وتعرض أحمد كمال للإصابة أمام الأهلي في المباراة الودية التي أقيمت استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز، في كرة مشتركة مع صالح جمعة، وأكدت الفحوصات الطبية معاناته من قطع في الرباط الصليبي.

ووجه مسئولو نادي الإعلاميين شكرهم لإدارة الأهلي على اللفتة التي قاموا بها، وأكدوا على تحملهم لكافة مصاريف علاج اللاعب المرتبط معهم بعقد.
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إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

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