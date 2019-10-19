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فن

الليلة حبيبى.. عمرو دياب يغنى فى فرح نجل هانى شاكر.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
تفاعل كبير شهده حفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر المقام بأحد الفنادق على أغنية الهضبة عمرو دياب "الليلة" وسط حضور دينا الشربينى وعدد كبير من نجوم مصر والعالم العربى.

يذكر أنه في نوفمبر 2018، احتفل نجل هاني شاكر بخطبته على فتاة تدعى "نورهان"، في حفل عائلي.

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.

هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.

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