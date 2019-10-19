حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ،فتصبح تريند جوجل .
حرصت "اليساندرا أمبروسيو "يوميا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات أنستجرام أحدث أطلالتها اليومية .
شاركة "أليساندرا "صور جديدة لها من خلال جلسة تصوير جديدة لها ،مرتدية ،جاكيت فوق الركبة جينز ثقيل ،ذات اللون الأزرق الفاتح ،عليه بعض رسومات ،وحافية القدمين .
وأكملت أطلالتها بشعرها المندسل على الاكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج .
حرصت "اليساندرا أمبروسيو "يوميا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات أنستجرام أحدث أطلالتها اليومية .
شاركة "أليساندرا "صور جديدة لها من خلال جلسة تصوير جديدة لها ،مرتدية ،جاكيت فوق الركبة جينز ثقيل ،ذات اللون الأزرق الفاتح ،عليه بعض رسومات ،وحافية القدمين .
وأكملت أطلالتها بشعرها المندسل على الاكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج .