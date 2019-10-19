حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة









تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ،فتصبح تريند جوجل .حرصت "اليساندرا أمبروسيو "يوميا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات أنستجرام أحدث أطلالتها اليومية .شاركة "أليساندرا "صور جديدة لها من خلال جلسة تصوير جديدة لها ،مرتدية ،جاكيت فوق الركبة جينز ثقيل ،ذات اللون الأزرق الفاتح ،عليه بعض رسومات ،وحافية القدمين .وأكملت أطلالتها بشعرها المندسل على الاكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج .