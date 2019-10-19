Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
حافية القدمين أليساندرا
حافية القدمين أليساندرا أمبروسيو من كواليس جلسة تصوير جديدة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ،فتصبح تريند جوجل .

حرصت "اليساندرا أمبروسيو "يوميا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات أنستجرام أحدث أطلالتها اليومية .

شاركة "أليساندرا "صور جديدة لها من خلال جلسة تصوير جديدة لها ،مرتدية ،جاكيت فوق الركبة جينز ثقيل ،ذات اللون الأزرق الفاتح ،عليه بعض رسومات ،وحافية القدمين .

وأكملت أطلالتها بشعرها المندسل على الاكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج .


View this post on Instagram

Sextou ... ✌️😘 #calilife

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد احتضانها لمحمد صلاح.. اكتشف اسرار جمال أليساندرا أمبروسيو

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

بإطلالات مختلفة.. أليساندرا أمبروسيو تتألق مع محمد صلاح في كواليس جلسة تصوير خاصة.. شاهد

ترشيحاتنا

الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة

مخدرات وبنج ضعيف.. وفاة مصاب بمستشفى الغردقة وأهله يتعدون على الأطباء |تفاصيل

سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة

هل تريد أن تكون صادقا مع نفسك ومع الله.. دار الإفتاء ترشدك.. فيديو

اِسمع الحكاية من حفيده| هندي شارك في حرب أكتوبر وكرّمه السادات

ما لا تعرفه عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر