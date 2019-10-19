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فن

نجمة ذا فويس كيدز تبهر وفاء عامر بأغنية أما براوة .. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:34 ص
اشرقت احمد
اشرقت احمد
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مصطفى كرم
أبدت الفنانة وفاء عامر إعجابها بموهبة طفلة ذا فويس كيدز أشرقت أحمد خلال تواجدهما بحفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر.

ونشرت وفاء عامر فيديو لها وهي تنصح أشرقت أحمد وطلبت منها غناء "اما براوة" والتي أبهرت الحضور بصوتها.

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله صوتها رهيب" و "عسولة يا اشرقت" و"صوت روعة تبارك الله".

وأقيم منذ ساعات قليلة حفل زفاف شريف نجل النجم هاني شاكر في إحدى فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.
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