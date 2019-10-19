بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بstories جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر.أطلت روجينا فى الحفل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود طويل من الخلف و قصير من الأمام، وتزين التصميم بالكرانيش، فيما حمل توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.وأعتمدت روجينا على تسريحة شعر بسيطة حتى تبرز جمال الفستان، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة فى حفل زفاف نجل هانى شاكر.