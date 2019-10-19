Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
روجينا
روجينا
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بstories جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر.

أطلت روجينا فى الحفل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود طويل من الخلف و قصير من الأمام، وتزين التصميم بالكرانيش، فيما حمل توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

وأعتمدت روجينا على تسريحة شعر بسيطة حتى تبرز جمال الفستان، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة فى حفل زفاف نجل هانى شاكر.



بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر
بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر
بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر
بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الشراشيب والترتر.. روجينا تخطف الأنظار فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

احمد فهمى وهنا الزاهد يرقصان على أغنية يا ناس في حفل زفافهما ..فيديو

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

شاهد | أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زفافهما

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

استعدادًا لافتتاح المهرجان.. روجينا تصل الجونة

ترشيحاتنا

صور مثيرة.. بريتني سبيرز تظهر مع حبيبها الإيراني بعد شائعات انفصالهما

بعد نجل هانى شاكر.. عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو

قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد

نجم منتخب مصر يبكي على الهواء.. تفاصيل

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة

محمود الخطيب يظهر في النادي الأهلي بعد مغادرة المستشفى بالاسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة