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أخبار العالم

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. جيش الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا بطولكرم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
محاولة طعن فى طولكرم
محاولة طعن فى طولكرم واستشهاد المنفذ
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سمر صالح
استشهد شاب فلسطيني (25 عاما)، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بالقرب من حاجز جبارة جنوب طولكرم.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب الحاجز، حيث أطلق الجيش النار على الشاب وأصابه إصابة بالغة أدت إلى استشهاده.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن قوات الجيش أحبطت عملية طعن قرب طولكرم، موضحة أنها أطلقت النار وقامت بـ"تحييد" فلسطيني يحمل سكين ركض باتجاه الجنود عند حاجز جبارة جنوب طولكرم.
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