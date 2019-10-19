حفاظا على البيئة البحرية.. منع بعض أنشطة الغوص الابتدائى نوفمبر المقبل

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، التعليمات الصادرة من جهاز شئون البيئة والواردة للغرفة، وأخطرت أعضائها بأنه بدءا من أول نوفمبر ٢٠١٩ يُمنع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائي سواء تحت مسمى Intro dives او DSD من العائمات خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل بدء من محمية رأس محمد جنوبًا وحتي طابا شمالًا متضمنا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران.



وأوضحت غرفة الغوص أنه يُسمح بتنفيذ هذا النشاط فقط برًا من الشاطئ وفي مناطق الغوص الكائنة بمواجهة الفنادق والقرى السياحية فقط بعد قيام الإدارة العامة لمحميات سيناء وإدارة المحمية بمعاينة كل حالة على حدة للموافقة من وجهة النظر البيئية على ذلك من عدمه وتحديد مساحات ومسارات وضوابط التنفيذ على أن يسبق ذلك الإجراء تقدم مراكز الغوص الراغبة في تنفيذ النشاط المُشار إليه بطلب كتابي للإدارة العامة لمحميات سيناء موضحًا به المنطقة الشاطئية موضوع الطلب ومقترح بمساحات ومسارات تنفيذ النشاط.



وأهابت الغرفة بأعضائها أن من يخالف ما ورد بعاليه يعد مخالفًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية ويخضع لمواد العقوبات الواردة به بالإضافة لإيقاف نشاطه داخل المحميات، كما يعد مخالفًا للمادة ٩ مكرر من القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ التي قد تصل عقوبتها لإلغاء ترخيص وزارة السياحة.