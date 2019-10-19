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ديني

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد الدسوقي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
مولد الدسوقي
مولد الدسوقي
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محمود ضاحي
بدأ أبناء الطرق الصوفية أمس، الجمعة، احتفالاتهم بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، ويستمر المولد حتى الليلة الكبيرة التي توافق 25 أكتوبر يوم الجمعة المقبلة.

وتستقبل، مدينة دسوق، خلال هذا الاحتفال الكبير أكثر من مليونى زائر من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية، والإسلامية، وذلك للاحتفال بذكرى مولد القطب الصوفى الكبير.

يُقام لـ"الدسوقى"، احتفالان سنويًا، أحدهما فى شهر مارس يُسمى بـ"المولد الرجبى"، والثانى فى أكتوبر وهو الاحتفال الرسمى بمولده الذى يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر؛ ويحتفل بالذكرى أكثر من 77 طريقة صوفية من مختلف أنحاء العالم، حيث يزور مسجده الكائن بقلب مدينة دسوق أكثر من 2 مليون زائر من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية، والإسلامية.

وللمسجد الدسوقي 11 بابًا رئيسيًا من جميع الجهات وبه صالون لاستضافة كبار الزوار ومكتبة إسلامية جامعة، حيث يحاط المسجد من الخارج بحرم خاص يُمنع فيه دخول السيارات أو المركبات، وملحق به حدائق بها نافورات تطل على الميدان الإبراهيمي ثم الحدائق والمتنزهات التي تحيط بها.
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