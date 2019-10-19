أكاديمية البحث العلمي: 9 مشروعات فائزة في مسابقة فني مبتكر من طلاب التعليم الفني

شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الحفل الختامي للإعلان عن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فني مبتكر 2019" وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك لدعم "مسابقة فني مبتكر 2019" بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات)، وجمعيه اتصــــــــــــــال (مجمع الإبداع ببرج العرب التابع لوزارة الاتصالات).





يأتي ذلك بهدف تطوير مهارات وخبرات طلاب التعليم الفني وتزويدهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أفكارهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية، وفي دعم الصورة الذهنية الإيجابية ونظرة المجتمع لطلاب وخريجي التعليم الفني، وأقيم على هامش الحفل معرض لأفضل 25 مشروع / فكرة من الأفكار التى وصلت إلى التصفيات قبل النهائية، لتخضع الأفكار المتقدمة للعرض أمام لجنة تحكيم متخصصة، وقام الحضور بمشاركة لجنة التحكيم فى التصويت للمشاريع الفائزة، والتصويت أيضًا لاختيار "مشروع الجمهور".





وبحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، السيدة ريبيكا لاتوراس، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جوزيف غانم، مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومحمد فوزى، نائب مدير المشروع، الدكتور محمد شديد، مدير عام جمعية اتصال ومجمع الإبداع التكنولوجى، الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، الأستاذ هشام جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ولفيف من قيادات وخبراء التعليم الفني وريادة الأعمال والقطاع الخاص، تم إعلان 9 مشروعات فائزة في المرحلة النهائية للمسابقة في 3 مجالات وهم التعليم الفندقى والزراعى، التعليم الصناعي، والتعليم في الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات وذلك بعد منافسة قوية ضمت 43 فكرة مشروع تأهلوا للمرحلة ما قبل النهائية من 11 محافظة ، وقد تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة، وتم تصفيتهم علي 4 مراحل واعتمدت معايير الاختيار على جودة الفكرة علميًا، قابليتها للتطبيق الصناعي، وان تكون ذي جدوي اقتصادية.





وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية هي بيت الخبرة الوطني وهى الداعم الحكومي لمنظومة الابتكار من خلال توفير الدعم المادى والفنى المتعلق بالمراحل المختلفة للابتكار من خلال مكتب براءات الاختراع المصرى، وجهاز تنمية الابتكارات، والتسويق التكنولوجى وبرنامج الحاضنات التكنولوجية (انطلاق) ومسرعات الأعمال 101 ، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعدة آليات منها برنامج القاهرة تبتكر، ومجلة العلم ومسابقة رالي السيارات، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومسلسلات الرسوم المتحركة.



