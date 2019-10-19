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رياضة

أوكوى مهاجم الاتحاد السكندري يتماثل للشفاء ويعود من أوغندا خلال ساعات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:00 م
ايمانويل اوكوى
ايمانويل اوكوى
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كتب إسلام عوده
تماثل الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الاتحاد السكندري من الوعكة الصحية التي ألمت به عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى المباراة الودية الدولية أمام منتخب إثيوبيا وتم حجزة على إثرها في أحد المستشفيات.

وأبلغ أوكوى إدارة النادي السكندرى بأنه تماثل تماما للشفاء وغادر المستشفى ومن المنتظر أن يعود للإسكندرية خلال ساعات.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الاتحاد السكندرى عقب عودته، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل بالمكس ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدورى الممتاز.
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