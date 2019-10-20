جماله بينطق .. الكانيون الملون بنويبع كنز من الطبيعة

طالب مواطنون بزيارة الكانيون الملون بنويبع تحت شعار " يكاد ينطق بالجمال ".



وقال إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن الكانيون الملون عبارة عن متاهة من الصخور الرملية الملونة التي يصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 40 مترا، وتقع بالقرب من مدينة نويبع، مشيرا إلى أنه تكون هذا الوادي الذي يمتد في أعماق جبال الصحراء بفعل مياه الأمطار والسيول الشتوية التي حفرت لها قنوات وسط الجبال بعد أن ظلت تتدفق لمئات السنين .



وتابع نبيل أن الوادى الملون اكتسب اسمه بفضل ظلال الألوان التي تكسو جدرانه وعروق الأملاح المعدنية التي ترسم خطوطا على أحجاره الرملية والجيرية وتضفي عليها ألوانا قرمزية وبرتقالية وفضية وذهبية وأرجوانية وحمراء وصفراء.



وأضاف إيهاب فريد الخبير السياحى فى السفارى، أن سياحة السفارى للكانيونات الملونة يمكن أن تدر دخلا أكثر من الأهرامات لأن السياح يعشقون سياحة السفارى وخاصة الكانيونات الملون فى عين أم أحمد وعين خضرة ووادى الوشواش .



طالب محسن جعفر من عشاق السفارة والكانيونات الملونة بفتح سياحة السفارى والدعاية والتسويق للكانيونات الملونة التى اعتبرها كنز لمصر.