مصر تبهر العالم من جديد .. في أكبر خبيئة أثرية

كنت بالأمس في الأقصر وشعرت بالفخر والسعادة وأنا أري د. خالد العناني وزير الآثار دينامو الآثار العالم المتواضع الخلوق الذي يشيد به العالم كله يعلن في حضور عالم الآثار العالمي د. زاهي حواس عاشق مصر وآثارها والذي اصبح مجرد ذكر اسمه هو ترويج للسياحة في مصر ، عن "خبيئة العساسيف" اكبر خبيئة أثرية بالأقصر اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عالم الاثار الدؤوب والذي يعمل ليل نهار بكل كفاءه حتي توصل للكشف الجديد .. 30 تابوتا خشبيا لرجال و سيدات و أطفال ،في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة وكانها دفنت بالامس ولم يمر عليها اكثر من اربعة آلاف سنة، تم الكشف عنهم بنفس الوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، وهي كما قال الوزير " أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ نهاية القرن ال١٩ قبل الميلاد، وهي كنز جديد يضاف الي كنوز مصر الفريدة،





، والجديد ان هذه الخبيئة اكتشفها عمال واثريون مصريون وليست بعثة اجنيبة واستغرق اكتشافها شهرين من العمل الجاد





أما هجوم اعداء النجاح واطلاقهم الشائعات بأن هذا الكشف قديم وليس جديد فهو كلام مزيف لاحقيقة له .. فهذا كشف كبير يؤكد عظمة مصر وأبناءها وهو حديث تم بأيدي البعثة المصرية وليس قديم كما اشاعوا وقد اعجبني مثل جميل قاله وزير الاثار د. خالد العناني "الماعت في مواجهه الأسفت" والماعت هو الحق والعدل الذي يحكم به رئيس مصر والاسفت هي الفوضي والشائعات والشعب المصري طول عمره ضد الاسفت ومع الماعت





إكتشاف هذه الخبيئة يأتي في وقته تماما قبل شهور من افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم تخصيص قاعة به لعرض المجموعة كاملة ويتم نقلها لقاعة العرض





بعد انتهاء أعمال الترميم الأولي علي يد مجموعه متخصصه من مركز الترميم بالمتحف المصري بالتعاون مع مرمي منطقة اثار الاقصر





من حق كل مصري ان يشعر بالفخر وبعظمة هذا البلد الذي قدم للعالم هذا الكشف الفريد الذي يشهد علي عطاء مصر وتأثيرها في الحضارة الانسانية .. مبروك لمصر خبيئة الأقصر الجديدة



