قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير جبر: النزوح في غزة يتحول إلى مأساة يومية
حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح
انتهز الفرصة الأخيرة.. كيفية التسجيل وسداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7
محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في النقل البحري
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أوركيد سامي

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " : الفنان عيد أبو الحمد بخير الحمد لله وتم نقله لمستشفى أخرى لتركيب جهاز في القلب، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية سوف تتكفل بالعلاج.

يذكر أن تألق عيد أبو الحمد في رمضان 2025 في مسلسل شهادة معاملة أطفال.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

عبد أبو الحمد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

صناعة النواب: التعاون مع تونس يعزز التصدير ويفتح أسواقا عالمية جديدة

النائب محمد عبدالعال أبو النصر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب: العملية البرية فى غزة امتداد لحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

برلمانية: حملة “إحنا مصر” رسالة وطنية تؤكد أن كل مواطن سفير لبلده

بالصور

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد