الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بالصور

وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

أسماء عبد الحفيظ

رائحة العرق الكريهة من أكثر المشاكل المحرجة التي قد تؤثر على الثقة بالنفس والتواصل الاجتماعي، ورغم أن التعرق بحد ذاته عملية طبيعية لتنظيم حرارة الجسم، إلا أن الرائحة تنتج عن تفاعل العرق مع البكتيريا الموجودة على الجلد.

هناك عدة حيل بسيطة وفعالة تساعد في التخلص من رائحة العرق المزعجة بطريقة طبيعية وآمنة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أقوى 10 حيل للتخلص من رائحة العرق الكريهة

1. الاستحمام بانتظام

حافظ على نظافة الجسم خاصة في المناطق التي يكثر فيها التعرق تحت الإبط، بين الفخذين، القدمين.

يُفضل استخدام صابون مضاد للبكتيريا.

2. تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام

البيئة الرطبة تعزز نمو البكتيريا، لذا احرص على تجفيف الجسم جيدًا بمنشفة نظيفة وجافة.

3. استخدام مزيل عرق طبيعي أو تجاري فعال

اختَر مزيلًا يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، وليس مجرد معطر.

يمكنك صنع مزيل عرق طبيعي منزليًا من:

ملعقة نشا + ملعقة بيكربونات الصوديوم + زيت جوز الهند + بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع.

4. استخدام خل التفاح

امسح تحت الإبطين بقطنة مبللة بخل التفاح واتركه ليجف.

يوازن الحموضة ويقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

5. الابتعاد عن الملابس الصناعية

ارتدِ ملابس قطنية تسمح بتهوية الجسم وتقلل من التعرق والرائحة.

6. تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا

التعرق قد يسبب تراكم بكتيريا ورائحة كريهة في الملابس، لذا يجب تبديلها باستمرار.

7. شرب الماء بكثرة

يساعد على طرد السموم من الجسم ويقلل من تركيز الرائحة في العرق.

8. تقليل تناول الأطعمة المسببة للرائحة

مثل:

الثوم، البصل، الكاري، الأطعمة الحارة.

الكافيين والكحول.

9. استخدام بودرة الأطفال أو النشا

تمتص العرق وتمنحك جفافًا ورائحة منعشة، خصوصًا في الطقس الحار.

10. إزالة شعر الإبط بانتظام

الشعر يحبس العرق والبكتيريا، ما يزيد من الرائحة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت رائحة العرق الكريهة رغم العناية الجيدة، فقد تكون ناتجة عن:

  • مشاكل هرمونية.
  • اضطرابات في الغدة الدرقية.
  • التهابات جلدية.
  • بعض الأمراض المزمنة مثل السكري.
  • في هذه الحالة، من الأفضل استشارة طبيب مختص
