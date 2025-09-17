وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

رائحة العرق الكريهة من أكثر المشاكل المحرجة التي قد تؤثر على الثقة بالنفس والتواصل الاجتماعي، ورغم أن التعرق بحد ذاته عملية طبيعية لتنظيم حرارة الجسم، إلا أن الرائحة تنتج عن تفاعل العرق مع البكتيريا الموجودة على الجلد.

هناك عدة حيل بسيطة وفعالة تساعد في التخلص من رائحة العرق المزعجة بطريقة طبيعية وآمنة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أقوى 10 حيل للتخلص من رائحة العرق الكريهة

10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم

1. الاستحمام بانتظام

حافظ على نظافة الجسم خاصة في المناطق التي يكثر فيها التعرق تحت الإبط، بين الفخذين، القدمين.

يُفضل استخدام صابون مضاد للبكتيريا.

2. تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام

البيئة الرطبة تعزز نمو البكتيريا، لذا احرص على تجفيف الجسم جيدًا بمنشفة نظيفة وجافة.

3. استخدام مزيل عرق طبيعي أو تجاري فعال

اختَر مزيلًا يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، وليس مجرد معطر.

يمكنك صنع مزيل عرق طبيعي منزليًا من:

ملعقة نشا + ملعقة بيكربونات الصوديوم + زيت جوز الهند + بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع.

10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم

4. استخدام خل التفاح

امسح تحت الإبطين بقطنة مبللة بخل التفاح واتركه ليجف.

يوازن الحموضة ويقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

5. الابتعاد عن الملابس الصناعية

ارتدِ ملابس قطنية تسمح بتهوية الجسم وتقلل من التعرق والرائحة.

6. تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا

التعرق قد يسبب تراكم بكتيريا ورائحة كريهة في الملابس، لذا يجب تبديلها باستمرار.

7. شرب الماء بكثرة

يساعد على طرد السموم من الجسم ويقلل من تركيز الرائحة في العرق.

8. تقليل تناول الأطعمة المسببة للرائحة

مثل:

الثوم، البصل، الكاري، الأطعمة الحارة.

الكافيين والكحول.

9. استخدام بودرة الأطفال أو النشا

تمتص العرق وتمنحك جفافًا ورائحة منعشة، خصوصًا في الطقس الحار.

10. إزالة شعر الإبط بانتظام

الشعر يحبس العرق والبكتيريا، ما يزيد من الرائحة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت رائحة العرق الكريهة رغم العناية الجيدة، فقد تكون ناتجة عن: