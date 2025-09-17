الغريبة المغربية.. حلوى تقليدية بنكهة الفخامة والبساطة| اعرف المقادير

تُعد الغريبة المغربية من أشهر الحلويات التقليدية في المغرب، وهي حلوى صغيرة ورقيقة تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني بالزبدة والسكر، وتُعتبر خياراً مثالياً لتقديمها مع القهوة أو الشاي المغربي في المناسبات الخاصة أو الأعياد.

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن الغريبة تحتاج إلى دقة في تحضيرها للحصول على القوام المثالي الذي يذوب في الفم، للشيف رحمة.

المقادير لعمل الغريبة المغربية

250 غرام زبدة طرية

100 غرام سكر بودرة

1 صفار بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

300 غرام دقيق أبيض

رشة ملح

لوز كامل أو مطحون للتزيين

طريقة عمل الغريبة المغربية

