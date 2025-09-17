قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغريبة المغربية.. حلوى تقليدية بنكهة الفخامة والبساطة| اعرف المقادير

الغريبة المغربية
الغريبة المغربية
أسماء عبد الحفيظ

تُعد الغريبة المغربية من أشهر الحلويات التقليدية في المغرب، وهي حلوى صغيرة ورقيقة تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني بالزبدة والسكر، وتُعتبر خياراً مثالياً لتقديمها مع القهوة أو الشاي المغربي في المناسبات الخاصة أو الأعياد.

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن الغريبة تحتاج إلى دقة في تحضيرها للحصول على القوام المثالي الذي يذوب في الفم، للشيف رحمة.

المقادير لعمل الغريبة المغربية

 الغريبة المغربية
  • 250 غرام زبدة طرية
  • 100 غرام سكر بودرة
  • 1 صفار بيضة
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • 300 غرام دقيق أبيض
  • رشة ملح
  • لوز كامل أو مطحون للتزيين

طريقة عمل الغريبة المغربية

 الغريبة المغربية
  • في وعاء واسع، تُخفق الزبدة مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً وكريمياً.
  • يُضاف صفار البيضة والفانيليا ويُخلط المزيج جيداً.
  • يُضاف الدقيق تدريجياً مع رشة الملح، ويُعجن الخليط حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
  • تُشكل العجينة على شكل كرات صغيرة بحجم الجوز، وتوضع على صينية مغطاة بورق الخبز.
  • يُضغط برفق على كل كرة لعمل تجويف صغير في الوسط، ويُوضع فيه حبة لوز أو كمية صغيرة من اللوز المطحون.
  • تُخبز الغريبة في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية خفيفة، مع الحرص على أن تبقى وسط الغريبة ناعماً وهشاً.
  • بعد إخراجها من الفرن، تُترك لتبرد قبل التقديم للحفاظ على هشاشتها.
