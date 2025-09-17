بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت حنان مطاوع ، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون النحاسي، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع